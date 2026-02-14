どの世界でも早とちりは禁物である。現地２月13日に開催されたFAカップ４回戦で、チェルシーが今冬に平河悠が加入した２部４位のハルと敵地で対戦。ペドロ・ネトがハットトリックを達成するなどし、４−０で圧勝した。力の差を見せつけた一方で、まずいシーンもあった。スコアレスで迎えた21分だ。リアム・デラップが相手GKにプレッシャーをかけ、パスをカット。すると、跳ね上がったボールはゴールに向かった。しかし、ボ