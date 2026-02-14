巨人・石塚裕惺内野手が那覇キャンプ初日の１４日、三塁でシートノックを受けた。本職の遊撃には昨季打率３割をマークした泉口がおり、今季は三塁起用の可能性もある。この日は、１月に合同自主トレを行った“師匠”の坂本、荒巻とともにサードに入った。坂本が柔らかいグラブさばきで貫禄を見せる中、石塚は右に左に軽快な動きを披露。若武者らしく強烈なノックに横っ飛びで懸命に食らいつき、ユニホームはあっいう間に真っ黒