ノルディックスキー距離男子１０キロフリー（１３日）でヨハンネスフロト・クレボ（２９＝ノルウェー）が２０分３６秒２で優勝し、冬季五輪最多に並ぶ通算８個目の金メダルを獲得した。今大会では距離複合、スプリント・クラシカルに続く３冠目で「非常に大きな意味がある」と喜びを語った。通算８個目の五輪金メダルは距離男子のビョルン・ダーリと距離女子のマリット・ビョルゲン、バイアスロン男子のオーレアイナル・ビョル