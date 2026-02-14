フィギュアスケート男子で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１４日（現地時間１３日）、２大会連続となる銀メダルを獲得した。鍵山が３歳から７歳までの幼少期を過ごした富山市にある、富山スケートセンターの上田朝子支配人が、その功績をねぎらった。同センターで練習していた頃の鍵山を知る上田さんは、この日早朝からテレビで観戦。「ぜひ金メダルを、と思っていたので残念でしたけど、厳しい状況の中で銀メダル