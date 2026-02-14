【モデルプレス＝2026/02/14】女優の菅井友香が14日、都内で行われた写真集「たびすがい」（ワニブックス）の発売記念イベント取材会に出席。飛行機で遭遇した政治家の名前を明かす場面があった。【写真】29歳元坂道アイドル、アシメワンピで圧巻美脚披露◆菅井友香、飛行機で遭遇した人物とは？沖縄・座間味島で撮影された同写真集は、ビーチではしゃぐ水着姿をはじめ、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂など、キュートで美しい