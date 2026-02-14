第51回衆議院議員選挙に中道改革連合から立候補して落選した枝野幸男氏が2026年2月13日にXに動画を投稿し、支援者に謝罪を行った。「体制を縮小しなきゃならない」枝野氏は与党時代の旧民主党政権で内閣官房長官、立憲民主党では代表も務めたものの、8日に投開票が行われた衆院選では小選挙区で自民党の新人に破れ、比例復活もならなかった。枝野氏は13日に「結果を出せず申し訳ありません」とつづり、自身が映った動画を公開。シ