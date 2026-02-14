佑京、快足だけ魅せて帰ってくるなよ―。ソフトバンク城島健司CBO（49）が14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に2大会連続で選ばれた周東佑京外野手（30）の強打での貢献に期待した。「彼の足は間違いなく日本の武器ですが、それだけで帰ってくるなと。打撃でのいいところを続けてほしい」24年2月の宮崎春季キャンプで、同CBOは周東と連日のアーリーワークを続け、打席での選球眼から見つめ直させた。