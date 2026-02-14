2月14日、若手有望株たちによるオールスターイベント『NBAライジングスターズ2026』がインテュイット・ドーム（カリフォルニア州イングルウッド）で開催れ、ビンス・カーターが名誉監督を務めたチームビンスが優勝した。 今回のライジングスターズは、カーター、カーメロ・アンソニー、トレイシー・マグレディ、オースティン・リバ&#