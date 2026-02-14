[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](味スタ)※15:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 5 長友佑都DF 17 稲村隼翔DF 24 アレクサンダー・ショルツMF 8 高宇洋MF 16 佐藤恵允MF 22 遠藤渓太MF 27 常盤亨太FW 9 マルセロ・ヒアンFW 26 長倉幹樹控えGK 1 田中颯DF 3 森重真人DF 15 大森理生DF 42 橋本健人MF 18 橋本拳人MF 23 佐藤龍之介MF 37 小泉慶MF 71 山田楓喜FW 39 仲川輝人