Jリーグは13日、「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手と監督を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した。今回は投票を開始した6日から9日11時59分までの集計結果。J1・EASTでは昨季にJ1最優秀選手賞を獲得したGK早川友基が1位にランクインするなど、王者・鹿島アントラーズ勢が得票上位に名を連ねている。オールスターは6月13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催。今後、3月下旬に中間結果、5月中旬に