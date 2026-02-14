フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、日本の鍵山優真、佐藤駿がそれぞれ銀、銅メダルを獲得した。金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフで、ショートプログラム（SP）1位だった米国のイリア・マリニンは2度の転倒が響き、8位に終わった。 ■「トゥーランドット」演じ切る SP2位の鍵山。この日のフリーではイタ