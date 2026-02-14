3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。前日13日にアドバイザーを務めるダルビッシュ有と会食した牧原大成内野手（32）が貴重な場を振り返った。食事会について1月の時点でダルビッシュから提案されており、喜んで会場の焼き肉店に向かったが、やはり世界の大投手を前に「試合より緊張した」と苦笑い。前回大会でもチームメートだったが