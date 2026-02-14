MLB・ドジャースがキャンプイン。ロバーツ監督が日本人3選手について語りました。この日は山本由伸投手がライブBPに登板。ウィル・スミス選手、キム・ヘソン選手を相手に5度対戦し、被安打2、奪三振2、与四球1としました。山本投手がWBCに出場することについて、ロバーツ監督は「心配とは言わない。彼は自分の限界を理解し、準備を整えていると信じている。だからあまり気にしていない」とコメント。WBCでの躍動にも期待を寄せまし