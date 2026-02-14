元櫻坂46で女優菅井友香（30）が14日、都内で、写真集「たびすがい」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）では、前田利家の正室まつを演じている。「大河ドラマはずっと夢であり目標だったので、とてもうれしくて、撮影の現場は緊張もあったけど、とにかく楽しい」と喜びを語った。主演する仲野太賀（33）について、「お芝居や振る舞いを見て尊敬しています」とし