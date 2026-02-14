『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツが監督・脚本を務める密室パニックシチュエーションスリラー映画『おさるのベン』。本作は、発症すれば致死率ほぼ100％のウイルス・狂犬病と、人間にもっとも近いとされる動物・チンパンジーを掛け合わせたパニック・シチュエーションスリラーだ。家族として愛されてきた存在が、ウイルスによって制御不能な脅威へと変貌してしまう。本作が突きつける