ソフトバンクは１４日、調整を一任されていたＳ組の柳田悠岐、山川穂高、今宮健太の３選手が宮崎キャンプに合流した。３人そろってのランチ特打では、山川と柳田の２人で４０発以上の柵越えでスタンドを沸かせた。小久保監督は「フリー打撃見ました？お客さんの反応とか。お客さんも『しっかり見よう』という空気になる。それはどっから来るものか分からないですけど、全然違いますよね。お客さんもしっかり見守るというか、く