韓国メディア「朝鮮日報」（ウェブ版）が2026年2月14日、ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボードの特集記事を組み、女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国代表チェ・ガオン（17）が、銅メダルの小野光希（21）に「感謝」したことを伝えた。「女子スノーボード金銀銅、韓国語でチャチャチャ」 女子ハーフパイプは13日（日本時間）に行われ、チェは3回目の滑走で90.25点をマークし、逆転優勝を飾った。 1回目の滑走では、空中