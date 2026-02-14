２月１４日の小倉４Ｒ・障害４歳上未勝利（芝２８６０メートル＝１２頭立て）で難波剛健騎手＝栗東・フリー＝はセイフウサツキ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父サトノクラウン）に騎乗し３着。史上２２人目、現役９人目となるＪＲＡ障害通算１０００回騎乗を達成した。難波騎手は２００１年３月に栗東・高橋成忠厩舎所属でデビュー。２００３年１月６日の京都５Ｒ（ホクトランド＝７着）で障害初騎乗し、２００５年４月９日の