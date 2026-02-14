©2026「君が最後に遺した歌」製作委員会生見愛瑠が映画『君が最後に遺した歌』劇中で演じるアーティスト「Ayane」が歌う、劇中曲「春の人」のミュージックビデオが公開となった。「Wings」に続くMV第2弾を飾った「春の人」は、もう取り戻すことのできない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを、胸に迫る切なさで綴った楽曲。疾走感あふれるサウンドとポジティブな歌詞、最高の笑顔で歌い上げた「Wings」とは対