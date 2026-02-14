東京１１Ｒ・クイーンカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝ヒズマスターピース今回と同じ東京マイルの赤松賞が好内容だったスクリーンヒーロー産駒。首を大きくグイッと下げる独特のフォーム。追われるごとに、回転力を上げ、加速する末脚が武器だ。前走の阪神ジュベナイルフィリーズはハイペースで逃げたが、外から競りこまれて１５着と粘れず。「ハナだと前回みたいになるから、リラックスして２、３番手で走らせたい」と国枝栄調教