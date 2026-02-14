巨人・田中瑛斗投手（２６）が１４日、那覇キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。今季初めて打者と対決し、打者５人、計１３球で安打性ゼロ、１奪三振、無四球と好投した。移籍２年目の甲斐とバッテリーを組み、先頭のルーキー知念(オイシックス）をニゴロ、続く新人の皆川（中大）を一ゴロ。その後は岸田をボテボテの投ゴロ、ルーキー小浜（沖縄電力）を三ゴロ、最後は同学年のリチャードをフォークで空