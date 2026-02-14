韓国スキー・スノーボード史上初めて冬季オリンピック（五輪）の金メダルを獲得したチェ・ガオン（セファ女子高）が協会から３億ウォン（約３１７０万円）の報奨金を受ける。チェ・ガオンは１３日（日本時間）、伊リヴィーニョ・スノーパークで行われた２０２６ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード女子ハーフパイプ決勝で９０．２５点をマークし、韓国スキー・スノーボード史上初の五輪金メダルをもたらした。大韓民国選手団の