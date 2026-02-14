ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間14日、米アリゾナ州グレンデールにあるドジャースの施設でキャンプイン、初日からブルペン入りした。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦バッテリー組の始動となったこの日、大谷はメディシンボールとボールを使い壁当てを行うなどしてキャッチボールへ。その後はブルペンに入り、ロバーツ監督が見守る中、正捕手でWBCアメリカ代表の