フィリピン航空は、マニラ〜パラオ線を3月29日に開設する。マニラ発水・日曜、パラオ発月・木曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間はマニラ発、パラオ発ともに2時間45分。同路線はこの他に、ユナイテッド航空も週2往復を運航している。日本各都市との同日接続ができるスケジュールとなる。■ダイヤPR513マニラ（22：15）〜パラオ（02：00+1）／水・日PR514パラオ（03：10）〜マニラ（04：55）／