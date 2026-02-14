タレントのヒロミ(61)と歌手・松本伊代（60）の長男で、俳優の小園凌央(30)が14日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。秘蔵ショットを公開した。小園は、13日に61歳の誕生日を迎えたヒロミを祝福。「誕生日おめでとう父」とつづり、幼少期の自身を抱くヒロミと、松本の家族3ショットを公開した。ヒロミと松本は1993年に結婚。長男・凌央、次男・隼輝さんが誕生した。