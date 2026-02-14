家庭の事情で合流が遅れていた西武のタイラー・ネビン内野手（28）が14日、チームに合流した。練習前には選手、スタッフらの前で「お久しぶりです」とあいさつ。その後は特打、特守などをこなし「去年もすごく満足のいく楽しいシーズンでしたし、それもあって今年戻ってくるのが非常に楽しみでした。初日というのは特にチームとの顔合わせ、久々に会えるのもあるので非常に楽しみにしていました」と合流初日を振り返った。オ