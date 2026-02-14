3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。打線の中軸として期待される佐藤輝明内野手（26）は激励に訪れた松井秀喜氏と会話を交わし「“去年はよかったね”と言ってもらえたんで、すごく嬉しかったです」と笑顔を見せた。佐藤輝は午後からのフリー打撃で30スイング中、4本の柵越えを披露。ケージ裏で打撃を視察した同氏と、練習後に談笑し