侍ジャパンを激励…佐藤輝明に「子どもの時タイガースファンだったよ」日米で活躍した松井秀喜氏が14日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿を訪問し、ナインを激励した。ひなたサンマリンスタジアムに代表のウェアを着用して登場すると、佐藤輝明内野手（阪神）、牧秀悟内野手（DeNA）らの打撃に熱視線を送った。その後、取材に応じ、佐藤の打撃を絶賛した。松井氏は井端監督の要請で14日、15日に侍ジャパンの選手を激励。