バレンタインは女子から「好き」をアピールできる、一年に一度の日です。せっかくなら、彼の心を最大限に揺さぶりたいもの。そこで『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、男性の心を動かすチョコの渡し方を探ってみました。【１】「あなたが大好き！」などと書いた手書きのメッセージカードを添えて渡す「手書きの手紙があると、やっぱり嬉しい」（２０代男性）と、想いを伝える直筆のメッセージは、本命チョコには欠かせな