ノルディックスキー・ジャンプ男子は、日本時間１５日午前２時４５分から個人ラージヒルを行う。注目は覚醒してきた感のある二階堂蓮（日本ビール）だ。初五輪でも臆することなく、個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得すると混合団体では、堂々、日本のアンカーとして大ジャンプを披露し、銅メダル奪取の原動力になった。ノーマルヒルより大きいラージヒルに変わるが、前傾姿勢の強い持ち前の攻撃的なジャンプは、むしろラージ