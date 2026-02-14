ソフトバンクは１４日、宮崎キャンプで初の紅白戦を行い、ＷＢＣメキシコ代表で育成選手のアレクサンダー・アルメンタ投手が赤組の先発で登板。２回を１安打無失点で、ストレートのＭＡＸは１５４キロを計測した。球数が少なかったため、２イニング目は特別ルールで４アウトを取った。小久保監督は「ＷＢＣはありますけど、ブルペンの印象通り、打者が立ってもいい印象を与えていますね」と来日５年目の２１歳を高く評価していた