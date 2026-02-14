◆２８回小倉ジャンプＳ・ＪＧ３（２月１４日、小倉競馬場・障害芝３３９０メートル、良）今年最初の障害重賞に１３頭が出走し、５番人気のサンデイビス（牡８歳、美浦・村田一誠厩舎、父ジョーカプチーノ）が、２４年５月の京都ハイジャンプに続く重賞２勝目を飾った。スムーズな飛越で前で運び、最後の直線では単勝１・３倍で断然１番人気のジューンベロシティ（高田潤騎手＝２着）との一騎打ちに。外から豪快に伸びて２馬身半