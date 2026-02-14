新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（ソルビム）を２月16日（月）夜11時より、日本初・独占無料放送することを決定した（日本地域限定）。 『SOUL BEAM』は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続１位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の８人組ボーイズグループ「Stray Kids」による韓国地上波初の単独