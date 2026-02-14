巨人・則本昂大投手が１４日、沖縄春季キャンプ初日にブルペンで投球練習を行った。直球にカーブやフォーク、スライダー、チェンジアップの変化球を交えて４０球。３５球目にワインドアップになるまではクイックモーションで腕を振り、「投げていく中で感覚が良かったので。宮崎での第２クール、第３クールで出た課題や修正ポイントを潰していくのにクイックがいいんじゃないかなと思ったのでクイックでって感じですね」と語っ