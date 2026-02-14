◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第8節BR東京53―31横浜（2026年2月14日東京・秩父宮ラグビー場）7位のBR東京は、10位の横浜を53―31（前半13―17）で下して今季4勝4敗とした。横浜は1勝7敗となった。BR東京は前半8分、SO中楠一期（25）が約25メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて先制。同14分にはSO中楠のパスを受けたFBアイザック・ルーカス（27）がトライを決めた。さらに同20分、敵陣ゴール前からのライン