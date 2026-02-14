山口県周南市の徳山動物園。ここで暮らすスリランカゾウの「ミリンダ」ちゃん（18歳）が、公式X（@TOKUYAMA_ZOO）で見せた愛くるしい振る舞いが、多くのネットユーザーの心をつかんでいます。話題となっているのは、足を洗っている最中に撮影された一本の動画。体を柵の向こうに置き、鼻先だけをひょこっと出してご褒美を待つミリンダちゃんの姿に3万件を超える「いいね！」が寄せられました。【動画】鼻ピョコピョコ「おやつちょ