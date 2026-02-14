お値段以上のお買い得「軽ハイトワゴン」に注目！三菱の「eK」シリーズは2001年の初登場から20年以上にわたり、ハイトワゴンとしての高い実用性を追求してきました。確かな品質と時代に左右されないデザインで、幅広い世代のユーザーから支持を集め続けています。【画像】超カッコいい！ これが三菱の「“4人乗り”軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）現在販売されているのは2019年3月にデビューした4代目です。日産と