＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権3日目◇14日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNo.1を決める大会の第3ラウンドが終了した。13位から出た廣吉優梨菜（福岡第一高）が5バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル6アンダー・7位タイに浮上。日本勢最上位につけている。【強烈】ドラコン女王後藤あいのインパクト岩永杏奈（大阪桐蔭高）も「69」のプレーで