フォーエバーヤングの半妹で２番人気のダーリングハースト（牝３歳、美浦・国枝）が１４日、東京６Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー２戦目にして初勝利を飾った。数時間後にサウジＣで史上初の連覇に挑む偉大な兄へ、遠く離れた府中からエールを送った。兄に似た圧巻の末脚を見せた。道中を２番手で進めると、直線に向いて先頭に立ち、そのまま後続を寄せ付けず２馬身半差をつけて快勝。今春で定年引退する国枝調教師は、「