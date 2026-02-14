お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が14日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。人気バラエティー番組で共演する人気女優へのプレゼントについて語った。バレンタインデーの話題となり、伊達は「番組によってはね、『（サンドウィッチマン&芦田愛菜の）博士ちゃん』とかだと、バレンタインが近くなってくるとね、楽屋に入ったりするとね、お弁当