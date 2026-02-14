ミラノ・コルティナ五輪は日本時間１４日、大会９日目を迎える。メダル獲得総数１４個で米国と並んで３位タイとな躍進を続けている日本勢。注目競技は女子デュアルモーグル、スピードスケート男子５００メートル、ジャンプ男子ラージヒルにメダルの期待がかかる。【スピードスケート男子５００メートル】新濱立也、森重航、倉坪克拓の３選手が出場する。３３秒７９の日本記録を持ち、大ケガからの復帰を果たした新濱は２日に本