元櫻坂46で女優の菅井友香（30）が14日、都内で、写真集「たびすがい」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。この日はバレンタインデー。女子校出身だが、「クラスで交換していた」と明かした。「徹夜で朝4時までクッキーを焼いて、やっとできたと思って、まずは父に渡した」というが、「砂糖を入れ忘れていて、ダメ出しをされました」とホロ苦い思い出話を披露。「それは自分で食べてた」とすると、「そこから作りなおし