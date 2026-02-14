お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおが１４日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」で、バレンタインデーの思い出について語った。伊達が「今日、２月１４日、バレンタインなんですね。いろいろね、われわれもずっとモテてきましたからね」と話すと、富澤たけしに「モテてねえだろ！別に」とツッコまれた。さらに「聞いたことねえ。お前がチョコもらったなんて」と言われ