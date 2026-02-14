歌手の鈴木亜美さん（44）が2026年2月7日、自身のインスタグラムを更新。白いミニスカートを着こなすショットを披露した。「熱気が凄かったです」鈴木さんは、「FC東京vs鹿島アントラーズ」「ハーフタイムショー に出演させていただきました」と報告し、FC東京の公式マスコット「東京ドロンパ」との2ショットを含む4枚の写真を投稿。「雪の中でしたがみなさんの熱気が凄かったです ありがとうございました」とつづった。インスタグ