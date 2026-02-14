米人気司会者のジョー・ローガンは現地時間10日、自身のポッドキャストで、自分の名前が「エプスタイン・ファイル」に記載されているものの、それは何の意味も持たないと語った。『The Daily Beast』が伝えた映像クリップによると、ローガンはシェリル・ハインズに対し「ジェフリー・エプスタインは俺に会おうとしていたんだ」と話している。「俺は”は？”って感じだったよ」。【写真を見る】米下着ブランドのファッションショー