２月１４日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１４００メートル＝１６頭立て）は、田辺裕信騎手が騎乗したトラスコンガーデン（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ダノンスマッシュ）が勝利。単勝１２番人気１７５・２倍の伏兵が大波乱を演出した。勝ちタイムは１分２１秒９（良）。道中は１４番手で脚をためると、直線で上がり３ハロン３３秒１の豪脚を繰り出し勝利。田辺騎手は「ごねたりするから、どれくらい力があるからまだ読め