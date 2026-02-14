ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが、日本時間１５日午前２時４５分からいよいよ行われる。日本からは３選手が出場する。２２年北京五輪ノーマルヒル覇者で同種目は銀メダルだった小林陵侑（チームＲＯＹ）は４９番スタート。個人ノーマルヒル８位からの復権を目指す。今大会ですでに銅メダル２つを獲得している新星、二階堂蓮（日本ビール）は、４８番。２大会連続出場の中村直幹（フライングラボラトリー）