安い牛こまが手に入るときがたまにありますよね。そんなときに役立つ、お得な牛こまをおいしく大変身させるレシピを3つご紹介します。しっかりとした味つけでご飯が進むこと間違いなし。お弁当にもおすすめです。 ▼箸が止まらない！牛こまとじゃがいもの炒め物 コクを足すマヨネーズが決め手。じゃがいもが入っているのでボリューム満点です。 ▼牛こまで作る絶品ステーキ 片栗粉をまぶした牛こまをステーキのように固めて作