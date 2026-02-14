元欅坂４６（櫻坂４６）で女優の菅井友香が１４日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス、税込み３６３０円）の発売記念イベントを行った。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）では前田利家（大東駿介）の妻・まつ役を好演している。「大河ドラマは、ずっと夢で目標だったので、とてもうれしくて、とても緊張がありました」。主演の仲野太賀について「お芝居や振る舞いを見て、改めて尊敬しています。周りを