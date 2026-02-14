◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)スノーボード男子ハーフパイプが行われ、戸塚優斗選手が金メダル、山田琉聖選手が銅メダルを獲得しました。そんなメダリストたちが驚きの声をあげる滑りを見せたのが平野歩夢選手。約1か月前のワールドカップで転倒し、複数箇所を骨折するなど、出場も危ぶまれるコンディションで臨んだ五輪となりましたが、決勝2本目のランで86.50